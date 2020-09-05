رياضة | الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسؤولو النادي الأهلي، تخفيض عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق المُقدّرة بمليون جنيه بسبب الأزمة التى أثارها اللاعب مؤخرًا من محمد الشناوي قاعد الفريق الأحمر.

عقوبة كهربا في الأهلي

وأثار محمود عبد المنعم كهربا أزمة كبرى خلال مران الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأربعاء الماضي، مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ثم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

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وتمسكت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي بتطبيق العقوبة الكبيرة على محمود عبد المنعم كهربا رغم أن الأخير اكد إنه سيتقدم بتظلّم لرئيس الأهلي من أجل تخفيف العقوبة.

من جانبه رفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، فكرة التخفيض وأصر على تفعيل غرامة المليون جنيه ضد كهربا بإعتبار أن الأخير أخطأ بشكل واضح خلال مران الأربعاء.

الجدير بالذكر أن محمود عبد المنعم كهربا قد خرج عن النص بشهادة جميع من حضر الواقعة التى نقلها سيد عبد الحفيظ لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، فوافق الأخير على غرامة مليون جنيه دون تخفيض مهما كانت دوافع اللاعب لتقليل المبلغ.