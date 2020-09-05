رياضة | إصابة نجم ليفربول الجديد بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة نجم ليفربول الجديد بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن اليوناني كوستاس سيميكاس نجم ليفربول الإنجليزي الجديد أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت التقارير الصحفية بأنه تم عزل كوستاس سيميكاس عن أعضاء بعثة منتخب اليونان اليوم بعد اشتباه إصابته بالفيروس المميت.

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وأكدت التقارير الصحفية أنه بعد قيام النجم اليوناني بالفحوصات اللازمة تبين إصابته بالفيروس بالفعل وسيتم عزله حسب البرتوكول الصحي المعتمد حتى يتم شفائه.

وأوضحت التقارير الصحفية أن سيميكاس يلعب في مركز الظهير الأيسر وإنتقل منذ أسابيع إلى صفوف ليفربول قادمًا من أوليمبياكوس اليوناني.