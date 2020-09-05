رياضة | جدو يقود الأوليمبي للفوز على الرجاء

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر جدو يقود الأوليمبي للفوز على الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الأوليمبي، على ضيفه، فريق الرجاء، بهدف نظيف، في الرابعة من عصر اليوم السبت، على ملعب عز الدين يعقوب، بالإسكندرية، في اطار استعدادات فرق القسم الثاني، لعودة المباريات الرسمية.

سجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب جدو، لفريق الأوليمبي، من تصويبة بالشوط الأول.