رياضة | جدو يقود الأوليمبي للفوز على الرجاء

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر جدو يقود الأوليمبي للفوز على الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاز الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الأوليمبي، على ضيفه، فريق الرجاء، بهدف نظيف، في الرابعة من عصر اليوم السبت، على ملعب عز الدين يعقوب، بالإسكندرية، في اطار استعدادات فرق القسم الثاني، لعودة المباريات الرسمية.
سجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب جدو، لفريق الأوليمبي، من تصويبة بالشوط الأول.
وسبق للنادي السكندري، الفوز مؤخرا، على فريقا كابيتال، وديلفي، بثلاثية نظيفة، بينما تعادل الرجاء مؤخرا، مع أبو قير بهدف لكل منهما.
وتستعد أندية دوري القسم الثاني، لعودة النشاط الرياضي، في 2 سبتمبر الحالي، عقب توقف كبير، بسبب جائحة كورونا.