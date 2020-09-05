رياضة | غزل المحلة يفتتح ودياته بمواجهة الزرقا

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يفتتح ودياته بمواجهة الزرقا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أول مباراة ودية خلال فترة الإعداد الحالية، في الرابعة من عصر الأحد، على ملعبه، أمام فريق الزرقا.

وعاد المحلة مؤخرا للمران الجماعي، بعد غياب بسبب جائحة كورونا، استعدادا لعودة مباريات الموسم الحالي، من القسم الثاني.

وفي المقابل، لعب، الزرقا، ثلاث مواجهات ودية، حقق خلالهم الفوز على رأس البر، 4-2 وخسر من المنصورة 3- 2 وفاز على مركز شباب دمياط 6-0.