رياضة | نجم تشيلسي الجديد رفض عرض مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي الجديد رفض عرض مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي حاول التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر نجم هجوم تشيلسي الإنجليزي عندما كان في صفوف لايبزيج الألماني.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن تشيلسي تعاقد مع تيمو فيرنر يوم 18 يونيو الماضي قادمًا من صفوف لايبزيج مقابل 53 مليون يورو وقد وقع على عقد مع النادي اللندني يمتد حتى عام 2025.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي تواصل مع فيرنر من أجل إقناعه بالإنضمام إلى صفوف المان سيتي ولكن النجم الألماني رفض ذلك.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تشيلسي قام بعقد العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي أبرزها المغربي حكيم زياش بالإضافة إلى كا من بن تشيلويل وكاي هافيرتز وتياجو سيلفا ومالانج سار الذي تعاقد معه على سبيل الإعارة.