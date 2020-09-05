رياضة | سامبدوريا الإيطالي يخطط لضم النني

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر سامبدوريا الإيطالي يخطط لضم النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية، ان فريق سامبدوريا الإيطالي يخطط للتعاقد مع النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، والذي شارك في تتويج فريقه بدرع المجتمع، بالفوز على فريق ليفربول.

وكان النني قد لعب في الموسم الماضي معارا مع بشكتاش، مع العلم بأن عقده يمتد مع أرسنال حتى عام 2022.

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وذكر موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي، أن سامبدوريا مهتم بالتعاقد مع لاعب خط الوسط على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولعب النني ثماني مباريات فقط في الدوري الإنجليزي مع أرسنال في موسم 2018- 2019، وسجل مرة واحدة في 33 مباراة في جميع المسابقات مع بشكتاش الموسم الماضي.