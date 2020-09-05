رياضة | الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة الطلائع.. والونش يبدأ التأهيل غدا

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة الطلائع.. والونش يبدأ التأهيل غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتيجة تحاليل "الرابيد تيست" التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مؤخرا عن سلبية جميع العينات.

ويجري الفريق تحاليل قبل المباريات وفقا للبروتوكول المتبع وظهرت النتيجة سلبية لجميع اللاعبين.

يبدأ محمود حمدي "الونش" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات تأهيلية لتجهيزه للفترة المقبلة.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال لقاء بيراميدز الأخير بكدمة في الركبة وتغيب عن المران بحصوله على إذن من الجهاز الفني.

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ومن جانبه أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن إصابة اللاعب ليست خطيرة وسيبدأ التأهيل غدا لمدة أربعة أيام بعدها يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدا الأحد على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٤٨ نقطة وذلك بعد الفوز الأخير على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين.