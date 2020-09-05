شكرا لقرائتكم خبر عن الغردقة تستضيف معسكر منتخب اليد للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستضيف إحدى القرى السياحية الشهيرة بمدينة الغردقة المعسكر الثاني لمنتخب مصر لكرة اليد، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13- 31 يناير 2021، وذلك بعد إلغاء معسكر الإسماعيلية ونقله إلى الغردقة بتوصية من الجهاز الفني ولاعبي الفراعنة، بعد نجاح المعسكر الأول بالمدينة.

ويبدأ المعسكر الثاني لمنتخب اليد بالغردقة في الفترة من 9 إلى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال استعدادات اللاعبين للحدث العالمي.

وكان معسكر المنتخب قد شهد زيارات ترفيهية بحرية لأحد المنتجعات السياحية الشهيرة بسهل حشيش بالغردقة، وقد أبدى اللاعبون والمدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو إعجابهم الشديد بالمنتجع وتصميمه المعمارى الفريد.