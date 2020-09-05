شكرا لقرائتكم خبر عن الغردقة تستضيف معسكر منتخب اليد للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستضيف إحدى القرى السياحية الشهيرة بمدينة الغردقة المعسكر الثاني لمنتخب مصر لكرة اليد، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13- 31 يناير 2021، وذلك بعد إلغاء معسكر الإسماعيلية ونقله إلى الغردقة بتوصية من الجهاز الفني ولاعبي الفراعنة، بعد نجاح المعسكر الأول بالمدينة.
ويبدأ المعسكر الثاني لمنتخب اليد بالغردقة في الفترة من 9 إلى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال استعدادات اللاعبين للحدث العالمي.
وكان معسكر المنتخب قد شهد زيارات ترفيهية بحرية لأحد المنتجعات السياحية الشهيرة بسهل حشيش بالغردقة، وقد أبدى اللاعبون والمدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو إعجابهم الشديد بالمنتجع وتصميمه المعمارى الفريد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,582
-
تعافي
76,305
-
وفيات
5,495
كانت هذه تفاصيل خبر الغردقة تستضيف معسكر منتخب اليد للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.