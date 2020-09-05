شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي للإعلان عن الإجراءات الوقائية المتبعة ببطولة العالم لليد «مصر 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت اللجنة الطبية لبطولة العالم لليد «مصر 2021»، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الإجراءات الوقائية الاحترازية والاستعدادات القوية للنسخة 27 التي تعد أول بطولة جماعية عالمية للرجال تقام بعد تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا للصفحة الرسمية للمتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، شدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أنه يجب أن يعرف الجميع أنه لن يحدث أي تساهل في أي إجراء طبي، لأن أعين العالم مسلطة على البطولة وعلى مصر، والأمر سيكون ظاهرًا للعيان مع بداية حفل القرعة، مؤكدًا أن استضافة البطولة ليس تحديًا عاديًا، لأن دولًا كثيرة قد لا تقبل بتنظيم بطولة بهذا الحجم في هذا التوقيت في ظروف لم يمر بها العالم الآن.

وأضاف وزير الرياضة أنه بالإجراءات الوقائية المتبعة سنثبت للعالم ونطمئنه بأن الإجراءات الطبية في مصر على أعلى مستوى طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبها، أشارت اللجنة الطبية العليا للبطولة إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللجنة المنظمة، مؤكدة أنه تم الاتفاق على وضع 3 جمل ثابتة «لا للاستعراض، لا للتنازلات، لا للمجاملات».

وأوضحت اللجنة الطبية العليا أن الإجراءات التي سيتم اتباعها ستكون بدءًا من تحليل PCR نتيجته سلبية قبل وصوله مصر بـ 48 ساعة، ومنذ ركوبه الطائرة لوصوله إلى مطار القاهرة سيخضع لإجراءات وقائية سواء داخل الطائرة أو في المطارات، أو في الأتوبيسات الناقلة للفرق إلى الفنادق نفسها. الإجراءات ستبدأ من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة من وجود الفرق في مصر.

وأكدت اللجنة أن هناك تحاليل لكل من له تعامل مباشر مع اللاعبين أو الحكام أو المدربين أو المساعدين أو الأطقم الطبية سيتم تثبيتهم في أماكنهم، وسيخضعون لتحليل PCR كل 72 ساعة، وهو الأمر الساري على كل من يشارك في البطولة. في الفنادق، تم تخصيص أماكن معينة للفرق وكذلك أماكن معينة للعزل حال حدوث إصابة. وسيتم التعامل المباشر مع الفريق الطبي لضمان تماسك تلك الإجراءات.

وأضافت أنه في الصالات سيرتدي الجميع الأقنعة الواقية ما عدا اللاعبين داخل الملعب أثناء المباريات والإحماء.

وأكدت: «وضعنا إجراءات مشددة في الدخول والخروج، وخاصة الخروج لأن الناس تميل لنسيان الإجراءات بعد انتهاء الحدث، كما سنتأكد أن جميع الحاضرين للحدث سيرتدون الأقنعة الواقية ما عدا الشخص المتحدث على المنصة في وقت وجوده على المنصة فقط».

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وانتقل الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية العليا للاتحاد الدولي لليد، بعد ذلك لشرح إجراءات استقبال الجمهور في الصالات الأربع المستضيفة للبطولة، حيث قال: «تم التنسيق مع اللجنة الطبية في وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، واللجنة الطبية لديه، وكل قيادات وزارة الصحة الموجودين في اللجنة. نجتمع كل أسبوعين عن طريق الفيديو كونفرانس مع الاتحاد الدولي لكرة اليد، وممثلي منظمة الصحة العالمية، وممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة اليد كذلك، في وجود أكفأ وأشهر المسؤولين عن الإجراءات الصحية في الملاعب الأوروبية».

وشدد: «أعداد الجمهور لن تزيد على 25% إلى 30% من سعة كل صالة، في ظل تباعد يصل إلى 2 متر بين كل مشجع والآخر. وسنراجع تلك النسب حسب تحسن الوضع، الكل سيرتدي الأقنعة الواقية ولن تتواجد المأكولات أو المشروبات، وستطبق إجراءات التباعد أثناء الدخول والخروج إلى الصالة طبقا للتعليمات الدولية».

وأوضح: «نحن متعاقدون مع مستشفيين قرب كل صالة، بحد أقصى 28 دقيقة قيادة لسيارة الإسعاف للوصول لها من الصالة، ولدينا كل التجهيزات داخل الصالات، من 12 سيارة إسعاف مجهزة وكل الأجهزة الحديثة بما فيها أجهزة الصدمة الكهربائية، وجهزنا نقاطا طبية لتكون موجودة داخل المدرجات».