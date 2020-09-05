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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سامبدوريا مهتم بمتوسط ميدان وولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
تحدثت تقارير صحفية ايطالية عن نية نادي سامبدوريا خطف موهبة شابة من الدوري الانكليزي الممتاز.
وبحسب موقع فوتبول ايطاليا فان فريق المدرب كلاوديو رانيري يعمل على ضم لاعب وولفرهامبتون الشاب ميريتان شاباني خلال سوق الانتقالات الحالي.
وكان شاباني قد انضم الى الذئاب الانكليزية قادما من نادي بايرن ميونيخ مقابل 1.5 مليون يورو الا انه قد تعرض لاصابة في الرباط الصليبي ابعدته عن الملاعب لليوم.
واشار التقرير الى ان ادارة سامبدوريا تأمل حسم الصفقة مقابل تكلفة بسيطة مستفيدة من وضعية اللاعب.
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