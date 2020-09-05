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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوري الامم الاوروبية: خسارة ارمينيا أمام مقدونيا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، حقق منتخب مقدونيا الشمالية الفوز على منتخب أرمينيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى بين الطرفين في التصنيف الثالث من المجموعة الثانية.
وفي نفس المجموعة، يلعب منتخب أستونيا أمام منتخب جورجيا.
وفي التصنيف الرابع، وضمن المجموعة الثانية، إستطاع منتخب جبل طارق أن يحقق الفوز على حساب منتخب سان مارينو، بنتيجة هدف مقابل لاشيء، وتضم المجموعة كذلك منتخب ليشتنشتاين.
جدير بالذكر أن بطولة دوري الامم الاوروبية كانت بوابة إنطلاق المباريات الدولية في أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا.
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