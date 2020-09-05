شكرا لقرائتكم مصدر بـ"الأولمبية": خطاب "فيفا" لم يحدد 4 سنوات لمجلس الجبلاية الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مصدر مطلع داخل اللجنة الأولمبية المصرية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن أن الخطاب الذى تلقاه الاتحاد المصرى لكرة القدم من الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " والذى حصلت اللجنة على نسخة منه لم يتضمن تحديد مدة مجلس الإدارة المقبلة بعد إجراء الانتخابات المقرر انعقادها خلال شهر نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أكد على عدم جواز إقامة انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم لمدة 4 سنوات خاصة أن قانون الرياضة يؤكد على أن جميع الاتحادات يجب أن تجرى انتخاباتها عقب الدورة الأولمبية.

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قال المصدر لـ " الخليج 365 " أن الخطاب الذى تم إرساله لاتحاد الكرة نص على ضرورة عقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد لائحة النظام الأساسى ثم إقامة جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة جديد قبل 30 نوفمبر المقبل دون تحديد مدة مجلس الإدارة خاصة أن الاتحاد الدولى لا يخصه مدة المجلس لأنها أمور تخص لائحة النظام الأساسى والقوانين التي تتبعها الاتحادات الأهلية.

أشار المصدر إلى أن اللجنة الأولمبية أكدت من البداية على التزامها بنصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، مؤكدا على أنه في حالة مخالفة إجراء انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم سوف يتم الطعن أمام مركز التحكيم والتسوية المصرى الذى سوف يلجأ بالتبعية للقانون الحالي.

أضاف المصدر أن اتحاد الكرة لا يستطيع إجراء الانتخابات المقبلة سوى لمدة عام واحد فقط حتى يوليو 2021 سواء أقيمت الدورة الأولمبية أو لم تقيم.