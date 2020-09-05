شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن مواعيد الجولتين 26 و27 انتظارا للموقف النهائي لبطولات الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولتين 26 و 27 لمسابقة الدوري الممتاز والتريث في إعلان مواعيد بقية الجولات انتظارا لتأكيد الاتحاد الأفريقي مواعيد مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي الأندية الأفريقية التي تشارك فيها ثلاثة أندية مصرية.

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الجدول



جدول المباريات

وبالأمس، واصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري.

سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.