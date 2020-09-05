شكرا لقرائتكم الزمالك والرجاء .. إسماعيل يوسف رئيسا لبعثة الأبيض بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسند مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مهمة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب لإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، استعدادا لمباراة الرجاء المغربى المقرر لها 25 سبتمبر الجارى ضمن مباريات دور الذهاب في دورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم، السبت، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقررة فى الثامنة والنصف من مساء غداً، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتي كان آخرها الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

Advertisements

وحرص المدير الفني على تحذير اللاعبين من الاستهتار بالمباراة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز، وشدد على ضرورة استغلال الفرص وتحقيق الفوز وفي نفس الوقت أكد كارتيرون للاعبين أنه يثق في قدراتهم على مواصلة الانتصارات في البطولة المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها تعد بمثابة استعداد جيد لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك، اليوم، السبت، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، ويفتقد الفريق الأبيض فى مباراة الطلائع لجهود الثنائى محمود شيكابالا ومحمود الونش، لاعبى الفريق، ويأتى فقدان الزمالك لجهود الثنائى بعد الإصابات التى لحقت بهما فى لقاء بيراميدز، حيث تعرض الونش وشيكابالا لإصابات فى الركبة، فى اللقاء الذى جمع الفريقان، أول أمس، الخميس، على استاد الدفاع الجوى، حيث سيخضع الثنائى لأشعة من أجل تحديد حجم الإصابات التى لحقت بهما، وذلك من أجل تحديد مدة غيابهما عن الفريق وسيفضل جهاز الزمالك ابتعادهما عن الحسابات فى المباراة المقبلة بعد الإصابات التى لحقت بهما لتجنب تفاقم إصابتهما.

واحتل الزمالك، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيراميدز، حيث حصد 48 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة فيما احتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق الفوز فى 13 ماراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 40 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.