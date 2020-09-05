شكرا لقرائتكم "اللى هيقول var هضربه بالنار".. ظهير الزمالك يسخر من تقنية الفيديو برحلة صيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق من تقنية الـ"var " عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" حاملا بندقية صيد قائلا :" طيب الي هيقول VAR هضربه بالنار".

وألغى الحكم جهاد جريشة هدف التعادل لفريق وادى دجلة الذى أحرزه خالد رضا فى شباك الأهلى فى الدقيقة 63 من عمر المباراة التي أقيمت بين الفريقين باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى الممتاز وانتهت بفوز الأحمر بثنائية.

سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".

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وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.