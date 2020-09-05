شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهاجم سموحة بكريم الطيب فى افتتاح الجولة 25 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان عن تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة سموحة بالجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام،على ستاد كلية الشرطة بالعباسية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بعد التعادل السلبى مع طلائع الجيش في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر سموحة من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وجاء تشكل أسوان كالتالى:مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمد رزق، محمد عبد المجيد، الحسينى سمير، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، محمد المرسى، أحمد صغيرى، مصطفى دويدار، كريم الطيب.



أسوان

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 13 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً .

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وطالب أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لاعبيه بضرورة استغلال تعثر سموحة في مباراته الأخيرة من أجل خطف النقاط الثلاث للهروب من منطقة الخطر في جدول الدوري ، في المقابل شدد حمادة صدقى المدير الفني لسموحة على لاعبيه خطورة الاستهانة بالمنافس لضمان تصحيح مسار الفريق السكندرى والعودة لقطار الانتصارات مجدداً بعد الأداء الهزيل في موقعة الإنتاج الحربى التي أضاعت فكرة اقتحام المربع الذهبى .

من جانبه، كما أكد أحمد سليمان رئيس أسوان على موافقة مجلس الإدارة ولجنة الكرة على وضع لائحة خاصة بمكافآت الفوز بداية من مباراة سموحة وطالب اللاعبين بضرورة تحمل المسئولية وبذل الجهد الذى يؤهل الفريق للبقاء فى الممتاز ومجلس الإدارة سيواصل السعى نحو تدبير الموارد والمستحقات المالية للاعبين.

فيما أشار مصطفى أمين المشرف على الكرة بأن مجلس الإدارة ولجنة الكرة يقدران الجهد المبذول فى ظل ضغط المباريات وتواليها وأكد للاعبين بأن إدارة نادى أسوان مشهود لها تاريخيا بالإلتزام المادى تجاه لاعبيها طالما حقق الفريق هدفه بالبقاء بالممتاز لإسعاد الجماهير والنادى لن يقف فى طريق أومستقبل أى لاعب يتلقى عرض مناسب للاعب والنادى.