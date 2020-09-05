الامارات | 184 مدعوا فقط لحفل قرعة كأس العالم لكرة اليد بمصر

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شكرا لقرائتكم خبر عن 184 مدعوا فقط لحفل قرعة كأس العالم لكرة اليد بمصر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت اللجنة المنظمة لمونديال كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في مصر في يناير 2021 أن حفل القرعة الذي سيقام مساء اليوم السبت تحت سفح الأهرامات سوف يخضع لإجراءات طبية وإحترازية صارمة.
وذكرت اللجنة في تصريحات للمركز الإعلامي للبطولة أن حفل القرعة سوف يخضع للإجراءات الطبية الصارمة بسبب فيروس كورونا وهو ما تسبب في تخفيض عدد الحضور للثلث وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.
وأشادت اللجنة المنظمة بتواجد الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت والفنان المصري خالد النبوي معا فى حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد.
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