شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية تحليل «الرابيد تيست» للاعبي الزمالك قبل مواجهة الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت نتيجة تحاليل «الرابيد تيست» التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مؤخرا عن سلبية جميع العينات. ويجري الفريق تحاليل قبل المباريات وفقا للبروتوكول المتبع وظهرت النتيجة سلبية لجميع اللاعبين. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدا الأحد على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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