شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا ضد آيسلندا في دوري الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، وإيريك هامرين مدرب نظيره منتخب آيسلندا، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع المنتخبين في السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب لاوجارد السفولور، ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية. وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي: حراسة المرمى: بيكفورد. الدفاع: واكر- تريبير- رايس- جوميز. الوسط: داير- بروس- فودين. الهجوم: ستيرلنج- سانشو- هاري كين. بينما جاء تشكيل آيسلندا على النحو التالي: حراسة المرمى: هولدورسن. Advertisements الدفاع: هيرمانسون- إنجاسون- أماسون- ماجنسون. الوسط: تراوستاسون- بارنسون- باسون- بورستينسون. الهجوم: سيجثورسون- بودفارسون. الوضع في مصر

اصابات 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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