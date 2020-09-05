شكرا لقرائتكم خبر عن «الونش» يبدأ تدريباته التأهيلية في الزمالك غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ محمود حمدي «الونش»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات التأهيلية غدًا لتجهيزه للفترة المقبلة.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال لقاء بيراميدز الأخير بكدمة في الركبة، وتغيب عن المران بحصوله على إذن من الجهاز الفني.

ومن جانبه؛ أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن إصابة اللاعب ليست خطيرة، وسيبدأ التأهيل غدًا لمدة أربعة أيام، بعدها يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدًا الأحد على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.