شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب شكر من أشرف صبحي إلى «أبوزيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي د. أسامة أبوزيد، رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، خطاب شكر من د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد افتتاح مجمع حمام السباحة الجديد.

وجاء في الخطاب أن وزير الشباب والرياضة يري أن هذا الإنجاز الكبير، إضافة للرياضة المصرية وأيضًا صرح عملاق على مستوى الإنشاءات الرياضية في مصر وواجهة مهمة للرياضة المصرية.

من جانبه وجه د. أسامة أبوزيد الشكر للوزير على حرصه على الإشادة بما تحقق واللفتة الطيبة التي قام بها، خاصة بعد انبهاره بالطفرة الإنشائية الكبيرة خلال زيارته للنادي في أكثر من مناسبة وآخرها افتتاح مجمع حمام السباحة الجديد.

وقام «صبحي» بافتتاح مجمع حمام السباحة في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس بحضور مسؤولي الرياضة ومجلس النواب، وأشاد الوزير بكل المشروعات الجديدة بالنادي على هامش هذه الزيارة.