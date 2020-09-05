شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب شكر من أشرف صبحي إلى «أبوزيد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي د. أسامة أبوزيد، رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، خطاب شكر من د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد افتتاح مجمع حمام السباحة الجديد.
وجاء في الخطاب أن وزير الشباب والرياضة يري أن هذا الإنجاز الكبير، إضافة للرياضة المصرية وأيضًا صرح عملاق على مستوى الإنشاءات الرياضية في مصر وواجهة مهمة للرياضة المصرية.
من جانبه وجه د. أسامة أبوزيد الشكر للوزير على حرصه على الإشادة بما تحقق واللفتة الطيبة التي قام بها، خاصة بعد انبهاره بالطفرة الإنشائية الكبيرة خلال زيارته للنادي في أكثر من مناسبة وآخرها افتتاح مجمع حمام السباحة الجديد.
وقام «صبحي» بافتتاح مجمع حمام السباحة في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس بحضور مسؤولي الرياضة ومجلس النواب، وأشاد الوزير بكل المشروعات الجديدة بالنادي على هامش هذه الزيارة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,582
-
تعافي
76,305
-
وفيات
5,495
كانت هذه تفاصيل خبر خطاب شكر من أشرف صبحي إلى «أبوزيد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.