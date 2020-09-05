الكانتارا: لم اطلب الرحيل عن بايرن ميونيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

اعرب الدولي الاسباتي تياغو ​الكانتارا​ نجم وسط ​بايرن ميونيخ​ الالماني، عن دهشته حول الانباء التي تتحدث عن رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي الى ​ليفربول​ الانكليزي.

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وأكد تياغو، أنه لم يطلب الرحيل عن النادي البافاري، مشيرًا إلى أنه يركز حاليا فقط على مباراة المنتخب الإسباني أمام أوكرانيا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وقال الكانتارا:" لم أقل ابداً لاحد إنني سأرحل، كل عام تضعني الصحافة في فريق مختلف، مستقبلي هو مباراة الغد وليس هناك المزيد".

يذكر ان الكانتارا لعب دوراً مهماً في تتويج بايرن ميونيخ بلقب دوري ابطال اوروبا بالفوز على باريس سان جيرمان بنتيحة 1-0.