صراع اسباني ايطالي على خدمات خافي مارتينيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن نجم وسط ​بايرن ميونيخ​ الإلماني، ​خافي مارتينيز​ يملك عروض عدة من ​ايطاليا​ و​اسبانيا​ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويعاني مارتينيز من المشاركة برفقة العملاق البافاري، منذ تولي هانز فليك قيادة الفريق.

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ووفقاً لصحيفة "لاستامبا" الإيطالية، فان فيورنتينا الإيطالي يتفاوض مع وكيل مارتينيز من اجل ضمه الصيف الجاري.

وأشارت الصحيفة الى أن هناك اهتماما إنكليزيا بضم اللاعب دون الكشف عن اسم النادي، في ظل رغبة أتلتيك بلباو في استعادة الإسباني.

يذكر ان مارتينيز انتقل الى العملاق البافاري قادماً من بلباو في عام 2012 مقابل 41.5 مليون يورو.