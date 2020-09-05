تقارير: برشلونة على اعتاب ضم بديل سواريز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020 كشفت تقارير صحف، ان نادي ​برشلونة​ الاسباني قد اقترب من التعاقد مع المهاجم الهولندي الدولي ممفيس ​ديباي​ نجم ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements وقد ارتبط الدولي الهولندي بالانتقالا الى القلعة الكتالونية ليكون بديلاً للاوروغوياني لويس سواريز الذي خرج من حسابات مدرب الفريق رونالد كومان. واضافت التقارير، بأن كومان هو من طلب التعاقد مع نجم الطواحين لتدعيم هجوم الفريق الى جانب ليونيل ميسي وانطوان غريزمان. وأفادت التقارير بأن الصفقة سوف تكلف خزائن البلوغرانا مبلغ 25 مليون يورو خاصة ان عقد اللاعب ينتهي في صيف عام 2021.

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