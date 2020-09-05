شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشاكا: سويسرا ليست بلدا صغيرا في كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020 أكد ​غرانيت تشاكا​، قائد ​المنتخب السويسري​، أن فريقه ليس الطرف الأضعف في مباراته أمام المنتخب الألماني المقرر إقامتها الأحد في دوري الامم الاوروبية بمدينة بازل السويسرية.

Advertisements وقال تشاكا في تصريحات صحافية: "لم نعد بلدا صغيرا في كرة القدم". وأضاف لاعب نادي أرسنال الحالي: "لدينا فريق قوي، ومدرب عالمي، وجهاز فني جيد وأجواء جيدة". ورغم تفاؤله إلا أن المنتخب السويسري خسر أول مبارياته في المجموعة الرابعة بالمستوى الأول أمام المنتخب الأوكراني 1 / 2، فيما تعادل المنتخب الألماني مع نظيره الإسباني 1/1 في شتوتغارت يوم الخميس الماضي.

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