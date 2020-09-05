دوري الأمم الأوروبية: البرتغال تبدأ حملة الدفاع عن اللقب ضد كرواتيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

تنطلق اليوم السبت، المواجهة النارية بين المنتخب البرتغالي وضيفه الكرواتي، والتي يستضيفها على ملعب "الدراغاو" بمدينة بورتو، في قمة منافسات الجولة الافتتاحية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية. يبدأ منتخب البرتغال حملة الدفاع عن لقب دورى الأمم الأوروبية، الذي نجح فى التتويج به فى العام الماضي على حسابه نظيره الهولندي، 1-0، فى ملعب "الدراغاو" الذي يحتضن مواجهة الليلة. وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً خلال التدريبات في إصبع قدمه اليمنى، ليغيب على إثرها عن المشاركة في المران. وقالت صحيفة توتوسبورت الإيطالية: "إصابة كريستيانو ليست مقلقة وتناول العلاج بالمضادات الحيوية والآن ينتظر تطور الحالة، هذا ما أعلنه الاتحاد البرتغالي، وأنه سوف يتم تقييم ظروف اللاعب على أساس يومي"". ومن المؤكد أن البرتغال لن تكون قادرة على الاعتماد على ريناتو سانشيز، بعد فحصه من قبل القسم الطبي بالمنتخب، وأبلغ ليل بأن اللاعب يعانى من سلسلة من مشاكل العضلات التى أكدها القسم الطبى البرتغالى الآن. ويغيب عن صفوف المنتخب الكرواتي العديد من نجومه عن المواجهة النارية أمام "برازيل أوروبا"، من أبرزهم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد وإيفان راكيتيتش العائد لصفوف إشبيلية من جديد قادما من برشلونة.

