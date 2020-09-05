مدرب إنجلترا يحدد موعد العفو عن ماغواير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

أكد مدرب منتخب إنجلترا، جاريث ساوثغيت، أنه يفترض أن يعود المدافع هاري ماغواير إلى الفريق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد انسحابه من مباراتي المنتخب في دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر أمام إيسلندا والدنمارك، عقب اعتقاله ومحاكمته في اليونان. نقلت وسائل إعلام بريطانية عن المدرب ساوثغيت قوله: "مر بظروف صعبة بالفعل، وأعتقد أن الأيام الأخيرة كانت في غاية الأهمية بالنسبة له، بينما يسعى لتجاوز هذا الأمر، والاسترخاء والخروج من دائرة الاهتمام". وأضاف: "أعتقد أنه كان بحاجة إلى الابتعاد خلال هذه الفترة حتى يتسنى له العودة إلى صفوف ناديه، وبالتأكيد سنكون نحن في انتظاره في أكتوبر". وسيلتقي منتخب إنجلترا مع منتخبات ويلز وبلجيكا والدنمارك في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

