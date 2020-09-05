هل بقاء ميسي طوق نجاة لسواريز؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

أعلن مهاجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بقائه بصفوف الفريق رسمياُ، واختار عدم الدخول في نزاعات قانونية مع فريقه، وأصبح السؤال الآن يتعلق بمستقبل صديقه لويس سواريز. كانت التقارير الصحافية أكدت بأن ميسي من الممكن أن يضغط على مسؤولي برشلونة، من أجل بقاء صديقه المقرب وهو ما نفاه الصحافي المشهور غليم بلاغا. وقال بلاغا في تغريدة على تويتر: "ارتباط مستقبل ميسي ببقاء سواريز غير صحيح". وأكدت صحيفة كورييري ديللو سبورت، أن سواريز أبرم اتفاقه مع يوفنتوس بالفعل. كما أشارت التقارير بأن سواريز تخلي عن فكرة الحصول على قيمة العامين المتبقين في عقده، نظراً لأن العام الأخير مشروط بمشاركته في 60% من مباريات الفريق الموسم المقبل، وسوف يكون سعيداً في حال حصل على قيمة عام واحد فقط. وبات سواريز خارج خطط رونالد كومان في مشروعه الجديد، في حين أنهى الأوروغوياني الاتفاق مع يوفنتوس على ضمه بعقد لمدة 3 سنوات مقابل 10 ملايين يورو في العام. ويطلب سواريز الحصول على 14 مليون يورو صافي، وهو قيمة موسم من عقده الذي ينتهي في عام 2021.

