شكرا لقرائتكم تحسن النتائج شرط مجلس الإسماعيلي للإفراج عن مستحقات اللاعبين المجمدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رهن مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، قرار التراجع عن تجميد مستحقات اللاعبين بتحسن النتائج فى الفترة المقبلة، وأبدى المجلس استيائه الشديد من اداء بعض اللاعبين في المبارايات الرسميه وسوء النتائج، وعليه قرر وقف جميع مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج وعوده الروح مره أخرى مع التشديد بأن المجلس لن يتهاون مع أي لاعب مقصر خلال الفتره المقبلة.

كما قرر مجلس الاسماعيلى عقب اجتماعه الطارئ بعد مباراة المقاصة قبول اعتذار أدهم السلحدار ومحمد محسن ابوجريشة عن استكمال مهمتهم فى قيادة الفريق الأول بالنادى والتعاقد مع مدير فني اجنبي ومدرب أحمال أجنبي مع تعيين أحمد العجوز مدرب عام وقائم بأعمال مدير الكره ومحمد حمص مدرب علي أن يقوما بقياده الفريق خلال الفتره المقبله لحين وصول المدرب الاجنبي ومدرب الاحمال، وناشد المجلس جماهير النادي التى دأبت علي مؤازه ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفتره المقبلة لعوده الروح مره أخرى وتحسن النتائج .

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 23 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

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وأسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده، حيث قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسى "ديديه جوميز" المدير الفنى لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبون بحالة بدنية وفنيه غير جيدة، وبناءً عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الآراء توجيه الشكر للفرنسى مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.

وكان المدرب الفرنسى يرتبط بتعاقد مع الفريق الأصفر انتهى فى 30 يونيو الماضى ولكن مجلس إدارة الإسماعيلى قرر استمراره لنهاية الموسم عقب توقف المسابقة فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر رحيله لإنقاذ سفينة الدراويش.

وتولى جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى 7 يناير الماضى، خلفآ للمدرب العام أدهم السلحدار الذى كان يتولى المهمة بشكل مؤقت، حيث تمكن المدرب الفرنسى من الصعود بالإسماعيلى إلى دور قبل النهائى فى كأس البطولة العربية وقطع شوطآ للوصل الى النهائى، بعد الفوز على الرجاء المغربى ذهاباً بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف قبل أن يتم تأجيل لقاء العودة بسبب جائحة كورونا.

قاد جوميز الإسماعيلى فى 11 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل الدراويش تحت قيادته 14 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16تحت قيادته.