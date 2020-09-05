شكرا لقرائتكم دش بارد من عماد النحاس للاعبى المقاولون بسبب الإنذارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، لاعبو الفريق من كثرة الانذارات التى تعرضوا لها على مدار المباريات الماضية، وهو ما أثر على الفريق باللعب بنقص عددى خلال مباراتى الزمالك والمصرى الماضيتين، ورغم الفوز فى كلتا المباراتين، إلا أن النحاس طالب اللاعبين بضرورة تجنب الحصول على الانذارات لعدم تحميل الفريق أعباءً إضافية.

ويفتقد المقاولون خدمات لاعبه عبد العزيز موسى فى المباراة المقبلة أمام وادى دجلة بالجولة 25 والتى تقام يوم الأثنين المقبل، وذلك بعد تعرضه للطرد فى مباراة المقاولون والمصرى الماضية.

ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، اليوم السبت، لتحليل "رابيد تيست"، للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الفريق مع وادى دجلة، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت فى تمام السادسة من مساء الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

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وكان المقاولون العرب قد حقق فوزاً مثيراً بعشرة لاعبين على فريق المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب في الجولة 24 للدوري، ولعب المقاولون العرب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب خط الوسط عبد العزيز موسى في الدقيقة الثالثة لعرقلته المهاجم النيجيري اوستن اموتو.

حيث تقدم للمقاولون نجمه الكولومبي لويس ادوارد في الدقيقة 19 وأضاف البديل محمد عصام الهدف الثاني في الدقيقة 72.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 43 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 24 مباراة، حيث فازوا في 13 لقاء وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 آخرين.