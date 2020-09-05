شكرا لقرائتكم بعد أشعة الركبة.. الونش يعود لتدريبات الزمالك الجماعية خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضحت الأشعة التى خضع لها محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، إن اللاعب يعانى من كدمة شديدة فى الرباط الجانبي الداخلي للركبة، لذا أعلن اللاعب سلامته من الإصابة خاصة أن المؤشرات كانت تؤكد وجود شكوك حول لحاق إصابة بالغة فى الرباط الجانبى الداخلى للركبة قبل أن تؤكد الأشعة أن الأمر عبارة عن كدمة شديدة وبذلك سيعود اللاعب إلى التدريبات خلال الأسبوع الجارى حيث سيخضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الدكتور محمد رئيس الجهاز الطبى للزمالك من أجل التعافى بشكل تام من الإصابة.

وأعلن محمود حمدى الونش، سلامة ركبته بعد إجراء أشعة عقب الإصابة التى تعرض لها فى لقاء بيراميدز، فى الجولة الماضية من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث جاءت الفحوصات المبدئية بأن اللاعب يعانى من كدمة فى الركبة ليجرى أشعة لتحديد حجم الإصابة بعدما كان هناك بعض الأنباء التى تردد عن إصابته فى الرباط الداخلى للركبة ليعلن الونش بصورة رسمية سلامته من الإصابة.

وقال الونش عبر حسابه على "إنستجرام"، "الحمد لله رب العالمين.. أحب أشكر كل أصحابي وحبايبي اللي كلموني ومقدرتش أرد عليهم بس كان غصب عني الحمد لله الأشعه طلعت سليمه الحمد لله.. شكرا مره تانية علي سؤالكم جميعا وربنا يبعد عنكم أي حاجة وحشه".

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ودخل الزمالك اليوم، السبت، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتي كان آخرها الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

ويفتقد الزمالك فى مباراة الطلائع لجهود الثنائى محمود شيكابالا ومحمود الونش، لاعبى الفريق، ويأتى فقدان الزمالك لجهود الثنائى بعد الإصابات التى لحقت بهما فى لقاء بيراميدز، حيث تعرض الونش وشيكابالا لإصابات فى الركبة، فى اللقاء الذى جمع الفريقان، أول أمس، الخميس، على استاد الدفاع الجوى، حيث سيخضع الثنائى لأشعة من أجل تحديد حجم الإصابات التى لحقت بهما، وذلك من أجل تحديد مدة غيابهما عن الفريق وسيفضل جهاز الزمالك ابتعادهما عن الحسابات فى المباراة المقبلة بعد الإصابات التى لحقت بهما لتجنب تفاقم إصابتهما.

واحتل الزمالك، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيراميدز، حيث حصد 48 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة فيما احتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق الفوز فى 13 ماراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 40 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.