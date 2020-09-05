شكرا لقرائتكم رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد يُعلن إجراء مسحة كورونا كل 72 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت اللجنة الطبية لمونديال كرة اليد 2021 برئاسة الدكتور حازم خميس، على عقد مؤتمر صحفى لشرح الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا الخاصة بالحضور والإعلاميين والمنتخبات المشاركة فى البطولة على هامش قرعة كأس العالم المقرر لها السابعة مساء اليوم السبت تحت سفح الأهرامات، ومن جانبه أكد حازم خميس رئيس اللجنة الطبية بمونديال اليد على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولة بدءً من اليوم الذى يشهد مراسم القرعة، مشيرا الى انه غير مقبول تمام عدم ارتداء الماسكات، و شدد على إجراء مسحة كل 72 لجميع المشاركين فى البطولة وأيضا للصحفيين والإعلاميين.



حفل قرعة مونديال اليد (3)



حفل قرعة مونديال اليد (2)



حفل قرعة مونديال اليد (1)

وقامت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد بإبلاغ الرباعى نجوم المنتخب أحمد الأحمر و زميله على زين ومعهما عبد الرحمن حميد وحسن قداح على مشاركتهم فى سحب قرعة المونديال المقرر لها السابعة مساء اليوم تحت سفح الأهرامات .

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وقع الاختيار عليهم نظرا لكون الأحمر قائد المنتخب و حميد حاصل على لقب إفضل حارس فى العالم فى مونديال الناشئين العام الماضي بمقدونيا و حسن قداح هداف المونديال وعلى زين أحد النجوم المخضرمين .

وقع اختيار شركة تذكرتي المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة منتصر النبراوي على إحياء حفل القرعة من قبل الموسيقار العالمى عمر خيرت، بينما يقدم الحفل كلا من الفنان خالد النبوى و الإعلامية جاسمين طه والإعلامية والفنانة إنجى المقدم، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على الثلاثي المقدمين للحفل .

وفى ظل البحث عن أفضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل مع اللجنة المنظمة لإحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة.