شكرا لقرائتكم نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من إنطلاق الحفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتوجه أنظار الملايين من محبى كرة اليد فى القارات الخمسة صوب منطقة الأهرامات بالجيزة مساء الليلة وتحديدا فى الساعة السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة، لمشاهدة فعاليات قرعة بطولة العالم للرجال لكرة اليد التى تستضيفها مصر فى نسختها رقم 27 وتقام خلال الفترة من 14 حتى 31 من يناير المقبل بمشاركة 32 دولة لأول مرة فى تاريخ بطولة العالم لكرة اليد.

ويتقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للمونديال، الحضور لحفل القرعة اليوم، السبت، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و17 وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلي الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ومنتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وبريزنتيشن وهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي 29 دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد إسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

يحيي حفل الليلة الموسيقار عمر خيرت الذي سيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، بعدها تبدأ مراسم قرعة بطولة العالم بكلمة لرئيس الإتحاد الدولي بعدها يتم إختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة .

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وسيتم وضع الدول الثمانية أصحاب المستوى الأول علي رأس كل مجموعة من المجموعات الثمانية وهم الدانمارك بطلة العالم وإسبانيا بطل أوروبا العام الحالي وكرواتيا وصيف أوروبا والنرويج وصيف بطل العالم وسلوفينيا والبرتغال وألمانيا والسويد والتى ستضاف لها ثلاثة منتخبات أخرى مع دول المستوى الأول تباعا مع سحب القرعة.

يعقب ذلك سحب أسماء الدول أصحاب المستوى الثالث وهم أيسلندا والبرازيل وأوروجواي والتشيك وفرنسا كوريا الجنوبية واليابان والبحرين ثم الرابع وهم أنجولا والرأس الأخضر والمغرب والكونغو الديمقراطية وبولندا وروسيا بالإضافة إلي الدولتين الصاعدتين من تصفيات الملحق لكل من أمريكا الشمالية والكاريبي الشهر المقبل.

وأخيرا منتخبات التصنيف الثانى التى يوجد من ضمنها مصر والأرجنتين والنمسا والمجر وتونس والجزائر وبيلاروسيا وقطر والتي وفقا للوائح الإتحاد الدولي تختار الدولة المضيفة حسب تصنيفها في نهاية القرعة وإختيار المجموعة التي ستلعب فيها ، ليكتمل عقد المجموعات الثمانية بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة وتقام مباريات المجموعات الثمانية في 4 صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .