شكرا لقرائتكم شاهد.. أول ظهور لـ"العجوز وحمص" مع الإسماعيلى بتحليل الـ"رابيد تيست" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى فريق الاسماعيلى، تحليل الدم "رابيد تيست" الكاشف السريع الذى يعطى مؤشرات بشأن فيروس كورونا، قبل انطلاق المران اليوم، استعداداً لمواجهة نادى مصر، المقرر لها مساء الاثنين المقبل، باستاد الإسماعيلية فى الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية ، وأجرى لاعبو الأسماعيلى والجهاز الفنى والإداري، تحليل "رابيد تيست"، وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية

وظهر لأول مرة أحمد العجوز ومحمد حمص بعد تعيينهم فى الجهاز الفنى للدراويش، وجاء قرار مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، بقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عن استكمال مهمتهما بالفريق الأول والتعاقد مع مدير فنى أجنبى ومدرب أحمال أجنبى ليسدل الستار على رحلتهما مع الدراويش، بعدما قاد ا السلحدار وأبو جريشة الإسماعيلى فى ثلاث مباريات منذ رحيل الفرنسى جوميز، وحقق الفريق فى المباراة الأولى الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف وخسر فى الثانية من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيراً خسر أمام مصر المقاصة برباعية مقابل هدف.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 23 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى

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وأعلن مجلس الإسماعيلي تعيين أحمد العجوز مدربا عاما وقائما بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب على أن يقوما بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة لحين وصول المدرب الأجنبى ومدرب الأحمال وناشد المجلس جماهير النادى العظيمة الذى دأبت على مؤازرة ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفترة المقبلة لعوده الروح مره اخرى وتحسن النتائج.

وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه يفاضل بين ثلاثة مدربين أجانب سبق لهم تدريب الدراويش، تمهيدا للتعاقد مع أحدهم ليقود الفريق خلفا الفرنسى ديديه جوميز، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، "فتحنا باب التفاوض مع البرازيلى هيرون ريكاردو والألمانى ثيو بوكير والهولندى مارك فوتا لاختيار الأنسب منهم للعودة لقيادة الإسماعيلى، وتبدو حظوظ ريكاردو هى الأقوى حتى الآن".