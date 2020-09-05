شكرا لقرائتكم خطاب شكر من أشرف صبحي لرئيس نادي الشمس بعد انجاز مجمع حمام السباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي د.أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس خطاب شكر من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد افتتاح مجمع حمام السباحة الجديد. وجاء في الخطاب أن وزير الشباب والرياضة يري ان هذا الإنجاز الكبير اضافة للرياضة المصرية وأيضا صرح عملاق علي مستوي الإنشاءات الرياضية في مصر وواجهة مهمة للرياضة المصرية. من جانبه وجه د.أسامة أبوزيد الشكر للوزير علي حرصه علي الإشادة بما تحقق واللفتة الطيبة التي قام بها خاصة بعد انبهاره بالطفرة الإنشائية الكبيرة خلال زيارته للنادي في أكثر من مناسبة وآخرها افتتاح مجمع حمام السباحة الجديد. وقام صبحي بافتتاح مجمع حمام السباحة في الاسبوع الأخير من شهر اغسطس بحضور مسئولي الرياضة ومجلس النواب. Advertisements واشاد الوزير بكل المشروعات الجديدة بالنادي علي هامش هذه الزيارة.

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