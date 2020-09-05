شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي: إقامة مباراة التشيك وأسكتلندا في موعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم السبت أن المباراة بين منتخبي أسكتلندا وجمهورية التشيك في دوري الأمم الأوروبية للعبة الشعبية ستقام في موعدها المقرر الاثنين المقبل، بعد يوم من طلب الثاني إلغاء المواجهة خوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وبعد وقت قصير من فوز التشيك 3-1 على سلوفاكيا يوم الجمعة قال اتحاد التشيك إن منتخب بلاده لن يخوض مباراته المقررة في مواجهة أسكتلندا الاثنين المقبل "بسبب الوضع الراهن لجائحة فيروس كورونا المستجد، وقبل المباراة مباشرة قال رئيس مجلس إدارة نادي سلافيا براغ إنه سيطلب استبعاد لاعبي فريقه من المنتخب التشيكي بعد ثبوت إصابة عضو أخر من المنتخب الوطني بالفيروس سريع الانتشار.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لـ"رويترز" يوم السبت يمكننا تأكيد إقامة مباراة الاثنين المقبل في مواجهة منتخب أسكتلندا في موعدها المقرر.

وكان الاتحاد الأسكتلندي قد أعلن إنه علم بمطالبة التشيك بإلغاء المباراة لكنه لم يصله أي إشعار رسمي بأي قرار من هذا القبيل وإنه سيلجأ للاتحاد الأوروبي للعبة من أجل الحصول على توضيح.