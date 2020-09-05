ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على دجلة.. وانتصار الزمالك على بيراميدز في الجولة 24

كتب: ضياء السقا

واصل النادي الأهلي، تربعه علي صدارة جدول الدوري المصري، برصيد 65 نقطة، بعد نهاية الجولة الـ24 من المسابقة.

وفاز الأهلي على وادي دجلة، مساء الجمعة، بهدفين دون رد، سجلهما مروان محسن وحمدي فتحي، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

على الجانب الأخر، فاز الزمالك على نظيره بيراميدز، بهدفين نظيفين، مساء الخميس، لينفرد الأبيض بالمركز الثاني، في ترتيب جدول الدوري.

وفاز المقاولون العرب على المصري بهدفين نظيفين ليواصل ملاحقته للزمالك وبيراميدز، على المركز الثاني.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي 65 نقطة.

2- الزمالك 48 نقطة.

3- بيراميدز 45 نقطة.

4- المقاولون العرب 43 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 35 نقطة.

6- سموحة 31 نقطة.

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7- إنبي 31 نقطة.

8- مصر للمقاصة 27 نقطة.

9- الإنتاج الحربي 27 نقطة.

10- الإسماعيلي 27 نقطة.

11- حرس الحدود 26 نقطة.

12- طلائع الجيش 26 نقطة.

13- وادي دجلة 26 نقطة.

14- الجونة 25 نقطة.

15- أسوان 24 نقطة.

16- المصري 21 نقطة.

17- اف سي مصر 18 نقطة.

18- طنطا 17 نقطة.