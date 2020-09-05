شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ضحية بين المدربين بعد 24 جولة فى الإيجيبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موسم استثنائى للكرة المصرية ووسط اضطرابات فى مستوى الفرق بسبب عدم انتظام المسابقة المحلية بسبب فيروس كورونا، وضغط المباريات، اضطرت الكثير من الأندية لإجراء تعديلات فنية وتغيير أكثر من مدرب بالموسم الجارى، وقام 14 فريقاً من أصل 18 بتغيير المدرب، وبعضهم لم يكتف بتغيير واحد.

ولم ينج من ضحايا كورونا سوى أربعة فرق فقط هم الأهلى والانتاج الحربى والمقاولون والاتحاد السكندرى، حتى الآن، احتفظو بقائمة المدربين الذين بدأو الموسم وجاءت قائمة الضحايا كالتالى:

ميتشو

رحل عن الزمالك بعد الخسارة من مازيمبى 3/0 فى دورى أبطال أفريقيا، وقضى الصربى 109 أيام على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حيث وقع العقود رسميًا يوم 15 أغسطس الماضي، قبل أن يتم الاتفاق على إقالته يوم 2 ديسمبر، بعد النتائج السيئة التى حققها بخلاف الأداء الذى ظهر به الفريق مؤخرًا.

ديسابر

رحل عن بيراميدز بعد الخسارة من الجونة 3/2، وتولى ديسابر تدريب بيراميدز رسميا يوم 8 يوليو الماضى، أى منذ 5 أشهر وأسبوعا و4 أيام، قاد الفريق خلالها فى 19 مباراة، وخلال الـ 163 يوما ، حقق الفوز فى 12 مباراة ، أمام كل من الأهلى، حرس الحدود، بتروجت، انبى ، بلوزداد، طنطا، الإنتاج الحربى ، يونج افريكانز "ذهابا وإيابا"، واينجورانجز، والنجوم، نوازيبو .

وتعادل فى 4 مباريات أمام بلوزداد، والجيش، و سموحة، و أسوان ، بينما تلقى الهزيمة فى 3 مواجهات ، منها أمام الزمالك "مرتان " و من الجونة مرة واحدة.

تاكيس

تولى جونيس تدريب وادى دجلة لمدة موسم ونصف بالتحديد فى أغسطس 2018 قبل أن يرحل فى فبراير الماضى، قاد خلالها الفريق 54 مباراة، من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل فى مثلها وخسر فى 24 مباراة، 67 هدفا أحرزها لاعبو الفريق تحت قيادة جونياس مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة.

على ماهر

تولى على ماهر تدريب فريق إنبى فى الجولة الـ 17 من دورى الموسم الماضى، حيث قاد انبى فى 24 مباراة، فاز فى 6 مباريات، وخسر فى 9 مباريات، وتعادل فى 9 مباريات6، ويتولى حالياً إدارة النادى المصرى.

فارياس

تعاقد الطلائع مع البرازيلى سيرجيو فارياس لتولى الإدارة الفنية للفريق فى 11 يوليو الماضى، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق، وقاد فارياس طلائع الجيش فى ثلاث مباريات لم يحقق الفوز فى أى منها، وخسر من المقاولون العرب بهدف دون رد وتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، سجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.

طارق يحيى

طلائع الجيش أعلن تنصيب طارق يحيى مديراً فنياً لفريق الكرة فى 13 نوفمبر الماضى خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس، الذى رحل عن تدريب الفريق فى نفس اليوم بسبب تراجع النتائج، وأمضى طارق يحيى 66 يوماً فى قيادة الطلائع، وقاده فى 10 مباريات فاز فى مباراتين فقط على حساب الزمالك 3-2 ثم وادى دجلة 3-1 وخسر 5 لقاءات أمام سموحة 2-1 ثم الجونة 2-0 ثم حرس الحدود 3-0، ثم الإسماعيلى 2-1 ثم الاتحاد السكندرى 3-0، وتعادل فى ثلاث مواجهات ايضاً أمام طنطا والإنتاج الحربى سلبياً ثم مع أسوان 1-1.

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حسام حسن

وقاد حسام حسن سموحة خلال 25، حقق فيها 9 انتصارات ومثلها من الهزائم، بالإضافة إلى 7 تعادلات، واستقبلت شباك سموحة مع حسام حسن 28 هدفا، بينما سجل هجوم الفريق السكندري 28 هدفا.

ميودراج

أمضى ميودراج 93 يوماً فى قيادة الدراويش حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 5 مباريات محلية بالدوري فاز فى مباراتين وخسر ثلاث وحصد 6 نقاط وسجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ليقبع فى المركز الثانى عشر بجدول المسابقة.

إيهاب جلال

قاد إيهاب جلال فريق المصرى خلال 48 مباراة، منذ توليه المهمة، حتى إعلان رحيله عن الفريق البورسعيدى، حقق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى 15 وخسر في 12 مباراة ، وحقق الفريق تحت قيادته 81 نقطة .

ميلوسيفيتش نيبوشا

تولى تدريب الجونة، خلال 7 لقاءات محليه، سواء فى الدورى العام أو كأس مصر، فاز فى لقاء واحد بنيران صديقه أمام مصر المقاصه، وتعادل فى مباراة، وخسر 5 لقاءات.

طارق العشري

رحل عن حرس الحدود لتولي تدريب المصري خلفاً لإيهاب جلال الذي استقال من تدريب الفريق البورسعيدي بعد تراجع النتائج، قبل أن يستقيل من تدريب المصرى بسبب أزمة مع مجلس الإجارة، حيث اتهمهم العشرى بالخيانة بعدما رفضوا إبلاغه بعدد إصابات كورونا قبل مباراة الأهلى.

إيمانويل أيمونكي وميدو

أقال مصر المقاصة جهازين فنيين بسبب سوء النتائج ليعيد تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق بحثاً عن استعادات الإنجازات للفريق الفيومى.

مجدى عبد العاطى

كان مجدى عبد العاطى الضحية رقم 14 عندما استقال من تدريب أسوان خلال فترة التوقف الماضية، بسبب تأخر مستحقات اللاعبين وقبل مجلس إدارة أسوان استقالته وعين أحمد كشرى خلفاً له.

أيمن المزين ومحمد صلاح

رحل أيمن المزين عن طنطا بعدما قاد أبناء السيد البدورى طول أحداث الدور الأول، إلا أن زيادة الأزمات بين لاعبى الفريق، مع تأخير المستحقات المادية وسوء النتائج دفعه للتقدم باستقالته، قبل أن يخلفه محمد صلاح الذى لم يستمر طويلاً واستقال لسوذ نتائج طنطا وتم تعيين أحمد سامى بدلاً منه.

جوميز

المدير الفنى لالسابق للنادى الاسماعيلى والذى رحل أيضاً على خلفية سوء النتائج وتراج الدراويش فى جدول الدورى إلى المركز الثامن.

عبد الناصر محمد

رحل عبد الناصر محمد عن تدريب نادى مصر قبل توقف كورونا لتراجع نتائج الفريق، ليخلفه خالد جلال فى تدريب الفريق وما زال مستمراً مع النادى حتى الآن.