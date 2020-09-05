شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. الزمالك يعلن استعادة الونش خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الموقع الرسمى لنادى الزمالك أن محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، سيبدأ التأهيل من إصابة الركبة غداً، الأحد، لمدة 4 أيام على أن يشارك بعدها فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وهو ما أكده "الخليج 365" بعد الحصول على نتيجة الأشعة الخاصة باللاعب التى أوضحت إنه يعانى من كدمة شديدة فى الرباط الداخلى للركبة وسيخضع لبرنامج تأهيلى على أن يعود خلال الأسبوع الجارى إلى التدريبات الجماعية عقب نهاية برنامجه التأهيلى.

من جهته أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، أن إصابة اللاعب ليست خطيرة وأنه سيخضع لبرنامجه التأهيلى من أجل عودته إلى التدريبات خلال الأسبوع الجارى، وأثبتت الأشعة التى خضع لها محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، أن اللاعب يعانى من كدمة شديدة فى الرباط الجانبى الداخلى للركبة، لذا أعلن اللاعب سلامته من الإصابة، خاصة أنه كانت هناك شكوك حول إصابة بالغة فى الرباط الداخلى للركبة، قبل أن تؤكد الأشعة أن الأمر عبارة عن كدمة شديدة، وبذلك سيعود اللاعب إلى التدريبات خلال الأسبوع الجارى، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للزمالك من أجل التعافى بشكل تام من الإصابة.

وأعلن محمود حمدى الونش سلامة ركبته بعد إجراء أشعة عقب الإصابة التى تعرض لها فى لقاء بيراميدز، فى الجولة الماضية من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وجاءت الفحوصات المبدئية بأن اللاعب يعانى من كدمة فى الركبة ليجرى أشعة لتحديد حجم الإصابة بعدما كان هناك بعض الأنباء التى تردد عن إصابته فى الرباط الداخلى للركبة ليعلن الونش بصورة رسمية سلامته من الإصابة.

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وقال الونش عبر حسابه على "إنستجرام"، "الحمد لله رب العالمين.. أحب أشكر كل أصحابى وحبايبى اللى كلمونى ومقدرتش أرد عليهم بس كان غصب عنى الحمد لله الأشعة طلعت سليمة الحمد لله.. شكرا مرة تانية على سؤالكم جميعا وربنا يبعد عنكم أى حاجة وحشة".

ودخل الزمالك، اليوم السبت، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتى كان آخرها الفوز على بيراميدز فى الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

ويفتقد الزمالك فى مباراة الطلائع لجهود الثنائى محمود شيكابالا ومحمود الونش، لاعبى الفريق، ويأتى فقدان الزمالك لجهود الثنائى بعد الإصابات التى لحقت بهما فى لقاء بيراميدز، حيث تعرض الونش وشيكابالا لإصابات فى الركبة، فى اللقاء الذى جمع الفريقان، أول أمس، الخميس، على استاد الدفاع الجوى، حيث سيخضع الثنائى لأشعة من أجل تحديد حجم الإصابات التى لحقت بهما، وذلك من أجل تحديد مدة غيابهما عن الفريق وسيفضل جهاز الزمالك ابتعادهما عن الحسابات فى المباراة المقبلة بعد الإصابات التى لحقت بهما لتجنب تفاقم إصابتهما.

واحتل الزمالك، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيراميدز، حيث حصد 48 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة فيما احتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق الفوز فى 13 ماراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 40 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.