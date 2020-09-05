شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية تشدد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات فى قرعة مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت اللجنة الطبية لمونديال كرة اليد، برئاسة الدكتور حازم خميس، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال قرعة مونديال كرة اليد المحدد لها السابعة مساء اليوم، وتعقد عصر اليوم، السبت، اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد مصر 2021 مؤتمرا صحفيا لشرح الإجراءات الطبية المتبعة فى البطولة، وذلك على هامش حفل قرعة البطولة المقرر له السابعة مساء الليلة بحضور كبار الشخصيات.

ووقع اختيار شركة تذكرتى المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة منتصر النبراوى بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصرى وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد، وبالتعاون مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد على الموسيقار العالمى عمر خيرت، بينما يقدم الحفل كل من الفنان خالد النبوى والإعلامية جاسمين طه والإعلامية والفنانة إنجى المقدم .

من جهته كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سبب نقل حفلة قرعة مونديال اليد من متحف الحضارات إلى سفح الأهرامات، وقال صبحى على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل قرعة كأس العالم مصر 2021 الثلاثاء الماضى، إن السبب هو عدم افتتاح متحف الحضارات لذلك تم نقل القرعة بتوجه والتشاور مع المسئولين، مشدداً على أنه يوجد إجراءات احترازية بشأن حضور القرعة لذلك تم تخفيض عدد الحاضرين.