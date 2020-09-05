شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يهدد عرش وليد سليمان على قائمة هدافى الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مروان محسن مهاجم النادى الأهلى فى منافسة مع وليد سليمان صانع ألعاب القلعة الحمراء، على لقب هداف الفريق الأحمر لهذا الموسم فى بطولة الدورى، وذلك بعدما رفع مروان محسن رصيده فى الموسم الجارى بالدورى إلى 5 أهداف بعد هدفه فى شباك وادى دجلة بالجولة 24 والتى فاز بها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

ويتصدر وليد سليمان قائمة هدافى النادى الأهلى فى الدورى برصيد 7 هداف، ويأتى مروان محسن فى المركز الثانى بخمسة أهداف، وهو نفس عدد أهداف حسين الشحات وجونيور أجاي، إلا أن تذبذب مستوى آجاي بعد العودة من التوقف وغياب حسين الشحات يجعل مروان محسن هو المنافس الأول لوليد سليمان على لقب هداف الفريق فى الدورى هذا الموسم.

ويأتى فى المركز الثالث كل من رمضان صبحى الذي رحل عن الفريق مؤخراً وعلى معلول وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة فى المركز الثالث برصيد 4 أهداف فيما سجل كل من، محمود عبد المنعم كهربا، أحمد الشيخ ثلاثة أهداف لكل لاعب .

وأخيراً يأتى ياسر إبراهيم ومحمد هانى، وجيرالدو وأليو ديانج برصيد هدف لكل لاعب، فيما كان وليد أزارو قد سجل هدفين مع الأهلى قبل الرحيل إلى الاتفاق على سبيل الإعارة.