شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرهن الإفراج عن مستحقات اللاعبين بتحسن النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رهن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، قرار التراجع عن تجميد مستحقات اللاعبين بتحسن النتائج فى الفترة المقبلة، وأبدى المجلس استياءه الشديد من أداء بعض اللاعبين فى المباريات الرسمية وسوء النتائج، فقرر وقف جميع مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج وعودة الروح مرة أخرى، مع التشديد على أن المجلس لن يتهاون مع أى لاعب مقصر خلال الفترة المقبلة.

كما قرر مجلس الإسماعيلى، عقب اجتماعه الطارئ بعد مباراة المقاصة، قبول اعتذار أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة عن استكمال مهمتهما فى قيادة الفريق الأول بالنادى والتعاقد مع مدير فنى أجنبى ومدرب أحمال أجنبى مع تعيين أحمد العجوز مدربا عاما وقائما بأعمال مدير الكرة، ومحمد حمص مدربا على أن يقوما بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة لحين وصول المدرب الأجنبى ومدرب الأحمال.

وناشد المجلس جماهير الأسماعيلى التى دأبت على مؤازرة ناديها الوقوف بجانب الفريق خلال الفترة المقبلة لعودة الروح مرة أخرى وتحسن النتائج.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، جمعها من 23 لقاءً، فاز فى 7 وتعادل في 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

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وأسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده، حيث قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسى "ديديه جوميز" المدير الفنى لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبون بحالة بدنية وفنيه غير جيدة، وبناءً عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الآراء توجيه الشكر للفرنسى مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.

وكان المدرب الفرنسى يرتبط بتعاقد مع الفريق الأصفر انتهى فى 30 يونيو الماضى ولكن مجلس إدارة الإسماعيلى قرر استمراره لنهاية الموسم عقب توقف المسابقة فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر رحيله لإنقاذ سفينة الدراويش.

وتولى جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى 7 يناير الماضى، خلفآ للمدرب العام أدهم السلحدار الذى كان يتولى المهمة بشكل مؤقت، حيث تمكن المدرب الفرنسى من الصعود بالإسماعيلى إلى دور قبل النهائى فى كأس البطولة العربية وقطع شوطآ للوصل الى النهائى، بعد الفوز على الرجاء المغربى ذهاباً بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف قبل أن يتم تأجيل لقاء العودة بسبب جائحة كورونا.

قاد جوميز الإسماعيلى فى 11 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل الدراويش تحت قيادته 14 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16تحت قيادته.