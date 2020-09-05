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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020 العديد من الأحداث الرياضية، وأبرزها الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال، واتحاد الكرة يعلن عن دروع مفقودة بجانب كأس أمم أفريقيا.

الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

رحّب مسئولو النادى الأهلى بتأجيل مباراتى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، إذا ما صدر قرار رسمى من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بخصوص هذا الأمر، ولم يُمانع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تأجيل مباراتى الوداد المغربى يومى 26 سبتمبر الجارى و3 أكتوبر المقبل بالمغرب ومصر على التوالى.

طارق حامد يعود لقيادة خط وسط الزمالك أمام طلائع الجيش

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عودة طارق حامد لاعب وسط الفريق لقيادة خط الوسط فى مواجهة طلائع الجيش، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة والنصف من مساء غداً، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتي كان آخرها الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية، بثنائية نظيفة، والتى تغيب عنها طارق حامد للإيقاف قبل أن يعود بالأمس للمشاركة فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الطلائع.

الإسماعيلى يبدأ رحلة البحث عن مهاجم بعد رحيل فخر الدين بن يوسف

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بدأت لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى رحلة البحث عن مهاجم مميز تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيل التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق ، لحل ازمة العقم الهجومى التى عانى منها الدراويش هذا الموسم وكانت سبباً فى خسارة مباريات عديدة بالدوري ، ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى لغير الإسماعيلى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.

الأحمر وقداح وحميد يشاركون فى سحب قرعة كأس العالم لكرة اليد

أبلغت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد ثلاثى نجوم المنتخب "أحمد الأحمر وعبد الرحمن حميد وحسن قداح" بمشاركتهم فى سحب قرعة المونديال، المقرر لها السابعة مساء اليوم تحت سفح الأهرامات، ووقع الاختيار على الثلاثي نظرا لأن الأحمر قائد المنتخب وحميد حاصل على لقب أفضل حارس فى العالم بمونديال الناشئين الذى أقيم العام الماضى بمقدونيا، وحسن قداح هداف المونديال.

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

يتقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حضور حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021 بمصر، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و17 وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة، بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ومنتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة، ولفيف من كبار الشخصيات وممثلى 29 دولة بالإضافة إلى مصر الدولة المضيف للبطولة، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين فى عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.