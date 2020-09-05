شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكاية 4 مباريات جمعت أسوان وسموحة قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح اليوم، السبت، منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز العائد بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، ففى السادسة مساء يستعد أسوان لمواجهة سموحة باستاد كلية الشرطة بالعباسية فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها تماسيح النيل بعد التعادل السلبى مع طلائع الجيش في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر سموحة من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

*ترتيب أسوان وسموحة فى جدول الدوري

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 13 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً .

*تاريخ مواجهات اسوان وسموحة

تعد مباراة اليوم هى الخامسة بين الفريقين ، حيث التقى أسوان وسموحة فى 4 لقاءات سابقة فاز كل فريق بمباراة وانتهت مباراتين بالتعادل ، وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز سموحة بهدف دون رد سجله ناصر ماهر من ركلة جزاء فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسكندرية بالجولة الثامنة للمسابقة فى 15 ديسمبر 2019

*كشرى يبحث عن الهروب من الخطر وصدقى يتمسك بالفرصة الأخيرة

وطالب أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لاعبيه بضرورة استغلال تعثر سموحة في مباراته الأخيرة من أجل خطف النقاط الثلاث للهروب من منطقة الخطر في جدول الدوري ، في المقابل شدد حمادة صدقى المدير الفني لسموحة على لاعبيه خطورة الاستهانة بالمنافس لضمان تصحيح مسار الفريق السكندرى والعودة لقطار الانتصارات مجدداً بعد الأداء الهزيل في موقعة الإنتاج الحربى التي أضاعت فكرة اقتحام المربع الذهبى .

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*التشكيل المتوقع لأسوان وسموحة

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام سموحة مكونا من :" مسعد عوض ، محمود نعيم، محمد جابر، إبراهيم القاضي، محمد طارق أبو العز ، مصطفى دويدار، سولمون منساه، محمد إسماعيل، أحمد عامر، إبراهيم جلال ، فادى فريد".

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام أسوان مكونا من :"عمر صلاح، محمد الترهونى ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، أحمد جمال ،شريف رضا ، صلاح محسن ، إيمومو ، يوسف ديوب ،حسام حسن ، ديريك تسيبامبى".