شكرا لقرائتكم خبر عن الملاعب المستضيفة لكأس العالم لكرة اليد.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، الصالات التي سوف تستضيف بطولة العالم للرجال التي ستقام في مصر يناير 2021، وهي أربع صالات، ومن المقرر أن تقام اليوم قرعة كأس العالم لكرة اليد تحت سفح الأهرامات، ووقع اختيار شركة تذكرتي المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم، على النجم العالمي خالد النبوي لتقديم الحفل وتشاركه الفنانة إنجي المقدم، والموسيقار العالمي عمر خيرت.

وفى هذا التقرير، نتعرف معا على الملاعب المستضيفة لكأس العالم لكرة اليد.

ـ الصالة الرئيسية فى استاد القاهرة الدولي وتسع لـ16200 متفرج

ـ صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتسع 7 آلاف متفرج

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ـ صالة الاتحاد المصرى لكرة اليد بالسادس من أكتوبر وتسع 4500 ألف متفرج

ـ صالة برج العرب فى الإسكندرية 5 آلاف متفرج.