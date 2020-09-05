شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو يحيل أزمة "إكرامي الكبير" للجنة التخطيط فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالأهلي، إحالة قضية إكرامى الشحات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والمشرف على حراسة المرمى فى قطاع الناشئين بالنادى إلى لجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء لاتخاذ ما هو مناسب فيها، بعدما خرج إكرامي الكبير عن لوائح النادى مؤخراً بظهوره الإعلامي المُتكرر والحديث عن أمور تتعلق بالأهلى فى وسائل الإعلام رغم أنه يعمل بالنادى.

لمعرفة لماذا أحال بيبو قضية "إكرامي الكبير" للجنة التخطيط في الأهلي.. من هنا

وكان إكرامي الشحات قد تحدث عن صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز والتى أحدثت دوياً كبيراً في الوسط الرياضي، مؤكدا عدم تدخله فى قرار رمضان صبحي بالرحيل عن صفوف الأهلي نهائياً.

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وقال حارس الأهلي التاريخي، "رمضان صبحي شخصية مستقلة، هو رب أسرة ووصل من النضج أن يفكر بشكل جيد، فوجئت بمكالمة من شخصية معينة علمت فيها أن رمضان أبلغ أمير توفيق أنه سينضم إلى بيراميدز وعدم استمراره مع الأهلي".

وتابع إكرامى الشحات، "أول مكالمة حدثت بينى وبين رمضان صبحي منذ ساعتين، وأقسم بالله العظيم أول مرة نتحدث اليوم منذ وقت ما حدث، ولا علم لى بأى تفاصيل مالية في تعاقد الأهلي مع رمضان صبحي، ولم يحدث أي تواصل بيني وبين الخطيب خلال الفترة الأخيرة، آخر مرة شاهدت الخطيب كان في الساحل الشمالي منذ أسبوعين، وقال لي وقتها إنه سينهي ضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي، وكنت سعيدًا للغاية".

وأشار اكرامي الشحات إلى أن رمضان صبحى لو استشاره قبل التوقيع لبيراميدز أو الانتقال اليه لأكد بقاءه داخل جدران القلعة الحمراء، ولكن لم أتحدث معه منذ حينها حتى اليوم وكان الحديث فى الأمور الشخصية.