شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار الملايين من محبى كرة اليد فى القارات الخمس صوب منطقة الأهرامات بالجيزة، فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، لمشاهدة فعاليات قرعة بطولة العالم للرجال لكرة اليد التى تستضيفها مصر فى نسختها رقم 27 وتقام خلال الفترة من 14 حتى 31 من يناير المقبل، بمشاركة 32 دولة لأول مرة فى تاريخ بطولة العالم لكرة اليد.

ويتقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للمونديال، الحضور لحفل القرعة اليوم، السبت، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و17 وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة، بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ومنتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى وبريزنتيشن وهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلى 29 دولة، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيف للبطولة، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين فى عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

يحيى حفل الليلة الموسيقار عمر خيرت الذى سيقدم عدداً من السيمفونيات الموسيقية والأغانى التى طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين، بعدها تبدأ مراسم قرعة بطولة العالم بكلمة لرئيس الإتحاد الدولى بعدها يتم اختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة .

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وسيتم وضع الدول الثمانية أصحاب المستوى الأول على رأس كل مجموعة من المجموعات الثمانية، وهى الدنمارك بطلة العالم وإسبانيا بطل أوروبا العام الحالى وكرواتيا وصيف أوروبا والنرويج وصيف بطل العالم وسلوفينيا والبرتغال وألمانيا والسويد والتى ستضاف لها ثلاثة منتخبات أخرى مع دول المستوى الأول تباعا مع سحب القرعة.

يعقب ذلك سحب أسماء الدول أصحاب المستوى الثالث وهى أيسلندا والبرازيل وأوروجواى والتشيك وفرنسا كوريا الجنوبية واليابان والبحرين، ثم الرابع وهى أنجولا والرأس الأخضر والمغرب والكونغو الديمقراطية وبولندا وروسيا، بالإضافة إلى الدولتين الصاعدتين من تصفيات الملحق لكل من أمريكا الشمالية والكاريبى الشهر المقبل.

وأخيرا منتخبات التصنيف الثانى التى يوجد من ضمنها مصر والأرجنتين والنمسا والمجر وتونس والجزائر وبيلاروسيا وقطر، ووفقا للوائح الاتحاد الدولى، تختار الدولة المستضيفة حسب تصنيفها فى نهاية القرعة واختيار المجموعة التى ستلعب فيها، ليكتمل عقد المجموعات الثمانية بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة، وتقام مباريات المجموعات الثمانى فى 4 صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج، وبرج العرب بسعة ثلاثة آلاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بـ6 أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج .