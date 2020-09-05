شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع كهربا بعد انتهاء عقوبة الإيقاف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أزمة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادى الأهلى، تستحوذ على اهتمام الجماهير والكثيرين فى القلعة الحمراء بعد تغريم اللاعب مليون جنيه بسببها بعدما دخل كهربا فى مشادة مع محمد الشناوى زميله بالفريق.. ونرصد فى التقرير التالى توابع هذه الأزمة وكيفية تعامله مع الأهلى..

س: ما هى آخر تطورات أزمة كهربا مع الأهلي؟

ج: مسئولو القلعة الحمراء أعلنوا انتهاء الأزمة بعد إعلان الغرامة، وقرر الجهاز الفنى ومسئولو النادى إغلاق هذا الملف بسبب ارتباطات الفريق المقبلة محلياً وأفريقياً.

س: كيف كان رد فعل كهربا على العقوبة؟

ج: أعلن كهربا تقبّل العقوبة وتعهّد بعدم تكرار ما حدث، وسجل فيديو اعتذر فيه للجميع فى الاهلى وفى مقدمتهم محمد الشناوى حارس مرمى الفريق والطرف الآخر فى الأزمة.

Advertisements

س: ماذا عن مشاركة كهربا فى التدريبات مع الفريق؟

ج: حتى الآن.. مازال كهربا يتدرب فى الجيم بشكل مُنفرد ويحرص اللاعب على التواجد مُبكراً فى النادى يومياً لخوض تدريبات تأهيلية فى صالة الجيم.

س: متى تنتهى عقوبة إيقاف كهربا من قبل اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر؟

ج: آخر مباراة سيغيب فيها كهربا عن الأهلى تنفيذاً لعقوبة أحداث السوبر هى لقاء حرس الحدود بعد غد، الاثنين، فى الدورى وبعدها سيكون من حقه المشاركة فى المباريات مع الفريق.

س: هل هناك قرار من الجهاز الفنى للأهلى بعدم مشاركة اللاعب بعد انتهاء إيقاف اتحاد الكرة؟

ج: المعلومات الواردة من الأهلى تؤكد أن اللاعب سيشارك بعد انتهاء الإيقاف، فى ظل تقبله العقوبة وامتثاله لتعليمات الجهاز الفنى.