تحاليل سلبية للزمالك قبل مواجهة الطلائع.. والونش يبدأ التأهيل الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أسفرت نتيجة تحاليل "الرابيد تيست" التي أجراها لاعبو الزمالك مؤخرا عن سلبية جميع العينات، قبل مواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري.

ويجري الفريق تحاليل قبل المباريات وفقا للبروتوكول المتبع، وظهرت النتيجة سلبية لجميع اللاعبين، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للزمالك السبت.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدا الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز.

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من جانبه، يبدأ محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك تدريبات تأهيلية لتجهيزه للفترة المقبلة.

وكان الونش تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال لقاء بيراميدز يوم الخميس الماضي، وتغيب عن المران بحصوله على إذن من الجهاز الفني.

وأكد محمد أسامة، طبيب الزمالك، أن إصابة اللاعب ليست خطيرة.

وأضاف أسامة أن الونش سيبدأ التأهيل غدا الأحد لمدة أربعة أيام، قبل أن يشارك بعدها في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.