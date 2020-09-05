لحظة بلحظة.. ليفربول 0 - 1 بلاكبول.. صلاح أساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة ليفربول وبلاكبول في الرابعة عصر اليوم السبت، ضمن الوديات التحضيرية للموسم الجديد. وشهد تشكيل مباراة ليفربول تواجد محترفنا المصري محمد صلاح أساسياً. انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته انطلاق المباراة

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